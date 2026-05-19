Alaçam'da 19 Mayıs Coşkusu: Öğrenci Gösterileri ve Resmi Törenle Kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Ardından Şehir Stadyumu'nda öğrencilerin oratoryo, sportif gösteri, şiir dinletisi ve yarışmalarıyla kutlamalar devam etti. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Alaçam Şehir Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler alkış aldı.

Oratoryo, sportif gösteriler, şiir dinletileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenen programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
