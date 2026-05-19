Haberler

Havza, Vezirköprü ve 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Bayramı çelenk törenleri

Havza, Vezirköprü ve 19 Mayıs’ta 19 Mayıs Bayramı çelenk törenleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programlar sona erdi. Havza'da 12 Mayıs'taki sel nedeniyle diğer etkinlikler iptal edildi.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'un konuşmasının ardından sona erdi.

Programa Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ilee vatandaşlar katıldı.

İlçede 12 Mayıs'ta yaşanan sel nedeniyle diğer etkinlikler ise iptal edildi.

Vezirköprü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vezirköprü'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma programı sona erdi.

19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Emrah Kalaycı tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda Atatürk anıtına sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annelerinin yıllarca sakladığı gerçek ortaya çıktı: Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları

Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları çıktı
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama

Bahçeli'ye görkemli karşılama
Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor

Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Diyarbakır'da 19 Mayıs, erbane ve Kürtçe müziklerle kutlandı

Diyarbakır'da 19 Mayıs, erbane ve Kürtçe müziklerle kutlandı
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun

"Büyük yük omuzlarımızda” deyip gençlere seslendi: Sizden isteğim...
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar