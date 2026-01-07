Haberler

19 İlin Valisi Değişti, Resmi Gazete'de Valilik Atama Kararları Yayımlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile ilişkin valilik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının yaşandığı Yalova'nın valisinde yer aldığı 7 vali merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan valilik atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Enver Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Ardahan Valiliğine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Iğdır Valiliğine Çankırı Valisi Mustafa Fatih Taşolar, Bingöl Valiliğine Niğde Valisi Ahmet Çelik, Giresun Valiliğine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Karaman Valiliğine Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Yalova Valiliğine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Trabzon Valiliğine Kilis Valisi Tahir Şahin, Düzce Valiliğine Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Osmaniye Valiliğine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Valiliğine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Denizli Valiliğine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger getirildi.

Adana Valiliğine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valiliğine Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Kilis Valiliğine ise Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı atandı.

Ayrıca Vali-Mülkiye Başmüfettişleri Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliğine, Oktay Çağatay da Karabük Valiliğine getirildi.

