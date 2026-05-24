Afganistan: Yurtdışında Tedavi Gören 19 Afgan Çocuk Ülkeye Geri Döndü

KABİL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Uzmanlık gerektiren tıbbi tedavi için yurtdışına gönderilen 19 Afgan çocuk, tedavilerinin tamamlanması üzerine Afganistan'a geri döndü.

Afganistan Kızılayı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre ağır yanık ve bununla ilgili kemik enfeksiyonları geçiren çocuklar, uluslararası insani yardım ve tıbbi işbirliği programları kapsamında tedavi için yurtdışına gönderilmişti.

Söz konusu girişimlerle çocuklara, Afganistan'da sağlanamayan temel tedavi hizmetlerinin sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada, tedavileri tamamlanarak taburcu edilen çocukların aileleriyle yeniden bir araya geldiği ifade edildi.

Çocukların tamamen iyileşmelerine ve ait oldukları topluluklara sorunsuz şekilde yeniden uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla desteğin sürdürüleceği belirtildi.

