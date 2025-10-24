Haberler

189 Siber Suçlu Yakalandı, 83'ü Tutuklandı

189 Siber Suçlu Yakalandı, 83'ü Tutuklandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde yapılan siber suç operasyonunda 189 kişinin yakalandığını ve bunlardan 83'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği gibi suçlarla mücadele edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 189 şüphelinin yakalandığını, 83'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son bir haftadır yürütülen operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik yapılan çalışmada 189 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, 'Ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 83'ü tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



