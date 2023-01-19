18 yıl sonra dünyaya gelen erkek bebek aşiret mensuplarını sevince boğdu! Görüntüler tıklanma rekoru kırdı

Şanlıurfa'da 18 yıl sonra erkek bebeğe kavuşan bir aşiretin mensuplarının mutluluğu görülmeye değerdi. Hastanede kalabalık bir grupla aşiretin yeni mensubunu karşılayan kişiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bebeği kucağına alan babası gözyaşlarına hakim olamazken, doğumu gerçekleştiren doktorun sosyal medyada paylaştığı görüntüler tıklanma rekorları kırdı.

Şanlıurfa'da bir doktorun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu. 18 yıl sonra gelen erkek bebek, bir aşireti sevince boğdu.

18 YIL SONRA GELEN ERKEK BEBEK, SEVİNCE BOĞDU

Aşiret mensupları, doğumhanenin önünde erkek bebeği çığlıklarla karşıladı. Bebeğin babası, evladını kucağına aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜLER TIKLANMA REKORLARI KIRDI

Operatör Doktor Kadir Yaman, yaşanan sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "18 yıl sonra gelen erkek bebeğin, aşireti tarafından karşılanışı..." notunu düştü. Görüntüler sosyal medyada defalarca tıklandı.