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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

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İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi katıldı. Tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua ile devam etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışında bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Ardından İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Sülün şehitlik anı defterinden bir bölümü okudu, Safi Arpaguş da şehitler için dua etti.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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