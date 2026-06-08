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18 ilde siber suçlara yönelik operasyon; 194 tutuklama

18 ilde siber suçlara yönelik operasyon; 194 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını, 194'ünün tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını ve 194'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde 'Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 194'ü tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

'SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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