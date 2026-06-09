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Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 98 şüpheliden 61'i yakalandı, 37 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 98 şüpheliden 61'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyerek haksız kazanç temin eden 98 zanlı hakkında "yasa dışı bahis oynatma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alınırken, 37 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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