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Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 194 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 18 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına odaklanıldı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında, 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında, son 5 günde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 357 şüpheliden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle, suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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