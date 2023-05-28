175 kilo ağırlığındaki seçmen oy kullanmaya yürüyerek gitti
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Şanlıurfa'da yaşayan 175 kilo ağırlığındaki seçmen, yürüyerek oy kullanmaya gitti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 175 kilo ağırlığındaki Selahattin Aydın, sağlık durumu yerinde olmasına rağmen sandığa gitmeyenlere örnek olacak bir davranışta bulundu.
175 kilo ağırlığındaki seçmen oy kullanmaya yürüyerek gitti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaşayan 175 kilo ağırlığındaki seçmen, yürüyerek oy kullanmaya gitti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 175 kilo ağırlığındaki Selahattin Aydın, sağlık durumu yerinde olmasına rağmen sandığa gitmeyenlere örnek olacak bir davranışta bulundu. 58 yaşındaki seçmen, kilolarına aldırış etmeden oy kullanacağı İMKB İlkokuluna gitti. Normal hayatında merdivenleri tırmanmakta oldukça zorlanan Aydın, söz konusu ülkenin geleceği olunca merdivenleri tek başına çıkarak, 10137 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra konuşan Aydın, vatana millete hayırlı olması dileklerinde bulundu.