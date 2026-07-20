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Adalet Bakanlığından tüm illere "Terör Suçları Soruşturma Bürosu" kurulması yazısı

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Adalet Bakanlığı, terör suçları soruşturmalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesi için 175 ağır ceza mahkemesi başsavcılığı bünyesinde müstakil Terör Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını kararlaştırdı.

Adalet Bakanlığınca, terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla tüm illerde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulması kararlaştırıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 175 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına "Terör Suçları Soruşturma Bürosu" konulu yazı gönderildi.

Buna göre, il Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde müstakil "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulacak. Büroların görev tanımında terör suçları dışındaki suçlara yer verilmeyecek.

Ayrıca buradaki Cumhuriyet savcıları, terör suçları haricinde nöbet, duruşma savcılığı veya başka herhangi bir işte görevlendirilmeyecek.

Bürolardan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile görevli Cumhuriyet savcılarının listesi, güncellemelerle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığına bildirilecek.

Terör suçlarına ilişkin iş ve işlemler yalnızca il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki Terör Suçları Soruşturma Bürolarınca yürütülecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise il Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak talimatla ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan işlemlere ilişkin evrak, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede il Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecek.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı koordinesinde, her ayın ilk haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire başkanlıkları görevlilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantılarda terörle mücadeleye katkı sağlayacak değerlendirmeler il Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılacak.

Ayrıca, Terör Suçları Daire Başkanlığınca ülke genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler derlenecek. Bu veriler, koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlere iletilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin Obuz
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