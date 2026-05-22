17 yıldır aranan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı dahil 8 suçtan 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari olan N.C., sahte kimlik kullanırken JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

AYDIN'ın Çine ilçesinde hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır firari olarak aranan hükümlü N.C. (51), üzerinde sahte kimlikle jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 'Çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçları başta olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.C.'nin 17 yıldır firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmamak için sahte kimlik kullandığını tespit eden JASAT ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu N.C.'yi Çine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. N.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
