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Manisa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Manisa'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Manisa'da, 10 ayrı suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İsmail U., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'da, 10 ayrı suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Çalışma kapsamında, 10 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen 36 yaşındaki İsmail U'nun, Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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