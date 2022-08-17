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17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü

17 yaşındaki Yusuf Eren bıçaklanarak öldürüldü

Güncel Haberler

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Harun K. (17), tartıştığı Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Harun K. (17), tartıştığı Yusuf Eren Bayrak'ı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eren Bayrak ile Harun K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Harun K., cebinden çıkardığı bıçakla Yusuf Eren'i yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Eren Bayrak, hayatını kaybetti. Harun K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Yusuf Eren Güncel Haberler

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