17 Yaşındaki Şükran Ela Özseven'in Cenazesi Toprağa Verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Şükran Ela Özseven'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'dan yakınları tarafından alınan lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven'in cenazesi, Bünyan ilçesindeki Bayramlı Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özseven'in cenazesi, Bünyan İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, kızın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Kasım'da Oğuzhan D'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencileri Şükran Ela Özseven ve Nadya B'ye (18) çarpmıştı.

Özseven kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı Nadya B. hastaneye kaldırılmış, sürücü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
