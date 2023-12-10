17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü (2)
KAZA KAMERADAAntalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle şarampoldeki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
KAZA KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle şarampoldeki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.