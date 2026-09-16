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17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift tutuklandı

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ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ, BABA KABUL ETTİZonguldak'ta kızları Sıla T.'yi kelepçeleyip yatağa zincirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Sevil T. ile baba Selahattin T. adliyeye sevk edildi.

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ, BABA KABUL ETTİ

Zonguldak'ta kızları Sıla T.'yi kelepçeleyip yatağa zincirledikleri iddiasıyla gözaltına alınan anne Sevil T. ile baba Selahattin T. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdileri ifadeler ortaya çıkan anne Sevil T. suçlamaları reddettiği, Selahattin T.'nin ise "Kızımın psikolojik sorunları vardı, kendine zarar verir diye yaptım" dediği öğrenildi. Anne ve baba, çıkarıldıkları hakimlik tarafından kızları Sıla T.'ye yönelik 'Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili ve diğer 3 kardeşe yönelik darp iddialarına karşı başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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