Tokat'ta 17 yaşındaki kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Muhammet Ö, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçlamaları reddetmesine rağmen kararını verdi. Aile, adaletin tecelli ettiğini belirtti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Berkay Melikoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Muhammet Ö, Zile Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Melikoğlu'nun ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ahmet Muhammet Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ahmet Muhammet Ö'nün "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından ailesi, adliye binası önünde üzerinde Berkay Melikoğlu'nun resminin bulunduğu tişört giyerek açıklama yaptı.

Anne Sati Melikoğlu, adaletin tecelli ettiğini belirterek, "Bundan sonra suç işleyeceklere, topluma güzel bir mesaj verildi. Herkes dikkat etsin. Oğlum ve tüm evlatlar için şükür, adalet yerini buldu." ifadelerini kullandı.

Berkay Melikoğlu'nun kardeşi Işıl Melikoğlu da bekledikleri kararın çıktığını dile getirerek, "Ama içim rahat değil, kardeşim geri gelmedi. Bu davanın diğer davalara örnek olmasını istiyoruz." dedi.

Ailenin avukatı Fatih Savaş ise sanığın, kamu düzenine uygun şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Turhal ilçesinde geçen yıl 3 Mart'ta Berkay Melikoğlu (17), Ahmet Muhammet Ö. ile arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
