17. İyilik Gemisi Gazze İçin Yola Çıktı

Gazze için insani yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi"nin El-Ariş Limanı'na ulaşmasının ardından başlatılan malzeme indirme çalışmaları devam ediyor.

Mersin Uluslararası Limanı'ndan 14 Ekim Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından dualarla uğurlanan Türkiye'nin 17."İyilik Gemisi", Akdeniz'deki yolculuğunun ardından dün öğle saatlerinde Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan gemideki yüklerin limana indirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bebek maması, "aç tüket gıda" ve konserve ürünlerinden oluşan yardımlar, tırlar ve forkliftler yardımıyla karaya taşınıyor.

Türkiye'nin Gazze halkına destek amacıyla gönderdiği 17. "İyilik Gemisi", bugüne kadar bölgeye ulaştırılan insani yardım seferlerinin devamı niteliğinde bulunuyor.