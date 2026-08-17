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Aksakal: Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı

Aksakal: Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depreme karşı hazırlıklı olunması ve güvenli şehirler inşa edilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının planlı bir şekilde hızlandırılması çağrısında bulundu. Aksakal, depremde kaybedilen canları rahmetle andı.

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması ve güvenli şehirler inşa edilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllar, depreme karşı hazırlıklı olmanın ve güvenli şehirler inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem riski taşıyan bölgelerimizde eski binaların yıkılıp; sağlam zeminlere, güvenli yapılara ve planlı yerleşim alanlarına öncelik verilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları planlı bir şekilde hızlandırılmalıdır. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaşanan ve ülkemizin hafızasında derin izler bırakan Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA
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