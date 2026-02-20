Haberler

Tekirdağ'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da 2010 yılında Niyazi Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Tekirdağ'da bir kişinin 16 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Malkara ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde 2010 yılında Niyazi Aslan'ın başından vurulup yakılarak öldürüldüğü cinayetin aydınlatılması amacıyla Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucu faillerin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğu tespit edildi.

İ.A. ve S.A'nın olay tarihinden sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar Y.A, H.İ.A. ve Y.K. Tekirdağ'a getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

