Haberler

İzmir'de 2005 yılında tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Beydağ ilçesinde 2005 yılında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren Ercan Özkoç, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı sırada yakalandı. Emniyet ekiplerinin yaptığı sorgulamada, Özkoç'un birçok suç kaydının bulunduğu belirlendi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 2005 yılında tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aktepe Mahallesi'nde kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ercan Özkoç'u (45) yakaladı.

Özkoç'un yapılan sorgusunda "orman kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit,hakaret" ve "hırsızlık" suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkoç, cezaevine teslim edildi.

Özkoç'un Beydağ ilçesine bağlı Çomaklar Mahallesi'nde 2005 yılında Şükrü Dikil ile arasında çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'den ayrılığa veto: Trabzonspor'a göndermiyorlar

Ezeli rakibini giderayak üzdü!
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'AK Parti’ye geçiyor' iddiası

CHP’li belediye başkanı "AK Parti'ye geçiyor" iddiası
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi

Dünya devinde kriz! Futbolculara kızdı, hepsini tesislere kilitledi
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme