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Firari hükümlü, 1300 kilometrelik takiple ormanda yaptığı kulübede yakalandı: Beni nasıl buldunuz

Firari hükümlü, 1300 kilometrelik takiple ormanda yaptığı kulübede yakalandı: Beni nasıl buldunuz
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Bursa'da hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.T., polisin 1300 kilometrelik takibi sonucu Artvin Hopa'da ormanda yaptığı ahşap kulübede yakalandı. 'Beni burada nasıl buldunuz?' diyen hükümlü tutuklandı.

BURSA'da 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.T., polisin 1300 kilometrelik takibiyle Artvin'in Hopa ilçesindeki ormanda inşa ettiği ahşap kulübede yakalandı. Polisi karşısında görünce şaşıran Ö.T., "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu.

Bursa'da karıştığı çok sayıda hırsızlık olayının ardından yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ö.T.'nin izini süren polis, şüphelinin Artvin'e kaçtığını tespit etti. Hopa ilçesinde ormanda saklanan Ö.T.'nin, burada kendisine ağaçlardan bir kulübe inşa ettiği ve dış dünyayla bağını kopararak yaşamaya çalıştığı belirlendi. Kulübenin yerini tespit eden ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Ö.T., 1300 kilometrelik takiple ormandaki kulübede yakalandı.

TUTUKLANDI

Karşısında Bursa polisini görünce büyük şok yaşayan Ö.T., ekiplere, "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu. Hopa'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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