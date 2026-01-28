Yozgat'ta 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli firari hükümlü emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında 25 suç kaydı ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel