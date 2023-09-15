16 yaşındaki Zeynep, lösemiye yenildi
İZMİT'te, bir yıldır lösemi ile mücadele eden Zeynep Sene Şen, hayatını kaybetti.
İZMİT'te, bir yıldır lösemi ile mücadele eden Zeynep Sene Şen, hayatını kaybetti.
İzmit'in Gültepe Mahallesi'nde oturan Yalçın-Emine Şen çiftinin 2 çocuğundan Zeynep Sene Şen'e geçen yıl lösemi teşhisi koyuldu. Tedavi gören Zeynep Sene Şen, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Şen'in cenazesi, Gültepe Hicret Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel