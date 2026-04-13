Haberler

Babasının otomobilini izinsiz alan 16 yaşındaki sürücüye 379 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 16 yaşında bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymadığı için yakalanarak toplam 379 bin 888 TL idari para cezası aldı. Araç babasından izinsiz alınmıştı.

AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takiple yakalanan sürücü B.K.'nin 16 yaşında olduğu ve otomobili de babasından izinsiz aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.K. hakkında, 379 bin 888 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle 68 AL 121 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü kaçtı. 15 dakika süren takip sonucu otomobil durduruldu. Polis, incelemesinde sürücü B.K.'nin 16 yaşında olduğunu ve otomobili de babasından izinsiz aldığını belirledi. Gözaltına alınan B.K. hakkında, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 379 bin 888 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır