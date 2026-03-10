Haberler

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 381 bin lira ceza uygulandı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki sürücüye büyük bir ceza kesildi. Sürücü, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 381 bin lira ceza alırken, otomobili de trafikten men edildi.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücüye 381 bin lira ceza kesildi.

Taşpazar Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 68 KD 202 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince kovalamaca sonucu Nevşehir Kavşağı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü Ö.F.K. (16) ile araçta bulunan M.T. (16) gözaltına alındı.

Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak, dirift atmak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından 381 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 120 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
