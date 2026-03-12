16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında
Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğunun evde silahla vurulmuş halde cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Otopside kızın vücudunda darp izlerinin tespit edilmesi üzerine babası ve ağabeyi gözaltına alındı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yer alan kırsal Poyraz Mahallesi'nde dün akşam kan donduran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın evde silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine adrese giden ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.
OTOPSİDE DARP VE MORLUK İZLERİ BULUNDU
Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopside Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.
BABASI VE AĞABEYİ GÖZALTINDA
Çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.