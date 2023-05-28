Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A. tartıştığı annesi ve ablasını bıçakladı. kendilerini ayırmaya gelen konşularını da yaralayan genç kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Anne Nazlı Aytaç olay yerinde hayatını kaybetti.

16 yaşındaki genç tartıştığı annesini ablasını ve komşusunu bıçakladı

İSTANBUL - Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A. tartıştığı annesi ve ablasını bıçakladı. kendilerini ayırmaya gelen konşularını da yaralayan genç kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Anne Nazlı Aytaç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi tartışma sonrası annesi Nazlı Aytaç ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B'yi de yaraladı. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı anne Nazlı Aytaç olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.