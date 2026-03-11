Haberler

Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu; ağabeyi gözaltında

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki Zuhal Sayyar, evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evde duyulan silah sesi üzerine odaya giren yakınları, Zuhal Sayyar'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Zuhal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zuhal Sayyar'ın cenazesinde yapılan ilk incelemede darp izi ve morlukların tespit edilmesi üzerine ismi henüz öğrenilmeyen ağabeyi, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

