16 Yaşındaki Genç Kız Doğum Yaptı, Bebek Devlet Korumasına Alındı

16 Yaşındaki Genç Kız Doğum Yaptı, Bebek Devlet Korumasına Alındı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, karın ağrısı ile hastaneye gelen 16 yaşındaki G.N.Ü., sağlıklı bir erkek bebek doğurdu. Gereken tedavi sonrası anne ve bebeği devlet korumasına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.'nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
