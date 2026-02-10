Haberler

Tekirdağ'da 16 yaşındaki bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, aydoğdu Mahallesi'nde 16 yaşındaki Erkan Karadeniz av tüfeğiyle vuruldu. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
