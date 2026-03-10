Aksaray'da Bıçaklama Olayı: Genç Öldürüldü
AKSARAY'da R.M., (16), tartıştığı akranı Mustafa Yağız Edik'i, bıçaklayarak öldürdü.
AKSARAY'da R.M., (16), tartıştığı akranı Mustafa Yağız Edik'i, bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AKSARAY'da R.M., (16), tartıştığı akranı Mustafa Yağız Edik'i, bıçaklayarak öldürdü.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.