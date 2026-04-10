16'sı kırmızı bültenle aranan 61 suçlunun iadesi sağlandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 16'sı kırmızı bültenle, 45'i ise ulusal seviyede aranan toplam 61 suçlunun yurt dışında yakalanıp, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 suçlu ile ulusal seviyede aranan 45 suçlu, saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadeleri sağlandı. Söz konusu suçluların 50'si Gürcistan, 4'ü Almanya, 3'ü Yunanistan, diğerleri ise Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'da yakalandı.

