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16 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 34 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 2023-2025 arasında 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 lira para hareketi tespit edildi; firari 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporu doğrultusunda, bazı şahısların şahsi ve şirket hesapları aracılığıyla çeşitli yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri ve söz konusu hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin hesap sahiplerinin mali profilleriyle uyumsuz olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan mali analiz ve incelemeler neticesinde aralarında ortaklık bağı bulunmaksızın toplam 11 şirketin sahibi 37 zanlının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin şahsi ve şirket hesaplarına ilişkin 2023-2025 yılları arasındaki hesap hareketleri incelendiğinde toplam 722 bin 235 işlem yapıldığı, 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 lira tutarında para hareketinin tespit edildiği bildirildi.

Ekiplerin, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 34 zanlının gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda, 1 kişinin ise yurt dışında olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, firari 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 gram esrar, 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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