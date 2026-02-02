Haberler

1573 Engelli Vatandaş, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atandı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Kamu Personeli (EKPSS) kapsamında 1573 engellinin kamu kurumlarına atamasının yapıldığını duyurdu. Atamalarla birlikte kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 82 bin 638'e ulaştı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Kamu Personeli (EKPSS) atamaları kapsamında bugün 1573 engellinin, kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" ile 1573 engelli vatandaş kamu kurumlarına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "EKPSS" tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, bin 573 engelli vatandaşımızın kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdik. Çeşitli meslek gruplarında görev yapacak kardeşlerimizin atamasıyla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen engelli memur sayısını 82 bin 638'e yükselttik. Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdi için fırsat eşitliğini kalıcı hale getiren sosyal politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ataması gerçekleşen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
