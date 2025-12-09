Haberler

Kadavradan yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu

Gaziantep'te 15 yıldır böbrek yetmezliği çeken Arzu Öztürk, kadavradan yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu işlem, hastanede ilk kadavradan organ nakli olma özelliğini taşıyor.

GAZİANTEP'te 15 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Arzu Öztürk (50), kadavradan yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan ve iki böbreği de bitme noktasına gelen ve yüzde 10 böbrek işlevselliği kalan Arzu Öztürk, 1,5 yıl önce Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sıraya alındı. Öztürk için doku uyumu sağlanan bir kadavra bulundu. Kadavranın aile yakınlarının da onayı ile doku uyumu sağlanan kişiden böbrek nakli gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası kendisini iyi hissettiğini söyleyen Arzu Öztürk, sağlığına kavuştuğunu ve organ nakli konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

'İNANAMADIM'

Öztürk, "Bu hastalığı 15 yıldır çekiyorum. Çok bekledim nakil için. 1,5 yıldır organ nakli bölümünde listedeydim. Çok şükür çıktı. İki böbreğim de bitmişti, yüzde 10 kalmıştı. Umudum yoktu. Ameliyat olmadan 3 gün önce hiç kalkamadım. Çarşamba geldim, cuma günü bana nakil çıktı. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. İnanamadım. Hayatımda her şeyim değişecek. Yemek yiyemiyordum. Yemekler bana rahatsızlık veriyordu. Baygınlıklar geçiriyordum. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.

'KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ YAPTIK, BU HASTANEMİZDE İLK'

Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Tuncay, hastanın Gaziantep Şehir Hastanesi'nde kadavradan ilk organ nakli yapılan hasta olduğunu ve sürecin çok başarılı geçtiğini söyledi. Tuncay, "Yaklaşık 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği olarak takip ettiğimiz bir hasta. Bu hastamıza kadavradan böbrek nakli yaptık, bu hastanemizde ilk. Ayrıca hastamız diyalize hiç girmeden nakil işlemi gerçekleşti. Nadir hastalarımızdan birisi. Beklemesi zor doku uyumu için beklediğimiz bir hastamızdı. Ama bugün başarılı şekilde nakilimizi gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızın böbrek değerleri de çok iyi oldu. Sağlığı şu anda çok iyi" dedi.

'BEKLENTİMİZ, KADAVRALARDAN NAKİL SAYILARININ ARTMASI'

Genel Cerrahi ve Organ Nakil Uzmanı Doç. Dr. Ercan Korkut, "Organ naklinde beklentimiz, kadavralardan nakil sayılarının artması. Şu ana kadar Şehir Hastanemizde 10'un üzerinde nakil gerçekleştirdik. Tüm sonuçlarımız başarılıydı. Arzu hanıma da kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Halkımızdan beklentimiz de bu duyarlılığın artması. Nakillerin yüzde 80'ini canlıdan gerçekleştiriyoruz ama biz istiyoruz ki bu oran yüzde 80 oranında kadavralardan olsun" diye konuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu da hastanede yapılan başarılı operasyondan dolayı mutlu olduğunu ve organ nakli konusunda toplumsal duyarlılığa ihtiyaç olduğunu söyledi.

'ORGAN BAĞIŞINDA HASSASİYETİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin ise şöyle dedi: "Hastanemizde organ nakilleri yapılıyordu ancak bu vaka biraz farklı. İlk defa kadavradan bir organ naklini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Organ naklinde gönüllü olarak bağışta bulunan ailemize de teşekkür ediyorum. Organ bağışında hassasiyetin devam etmesini istiyoruz. Hastamız da organ nakli söz konusu olunca hızlı bir şekilde organ nakil merkezimizin çalışanları saniyelerle yarışarak başarılı bir şekilde organ nakli yaptı. Hastamız da sağlığına kavuşmuş oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
