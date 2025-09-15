15 Yıl Cezaevinde Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Sinanpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptığı Mehmet Salih Y'nin (38) "tehdit" ve "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme ve satma" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.