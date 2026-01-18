Mersin'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 15 yaşındaki sürücü öldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.
Fakılı Mahallesi Karaburun mevkisinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar'ın kullandığı 33 BDS 353 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmayla araçtan çıkarılan Yanar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Yanar'ın babasının yeni aldığı otomobille gezmeye çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel