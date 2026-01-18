Haberler

Mersin'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 15 yaşındaki sürücü öldü

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar, kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Fakılı Mahallesi Karaburun mevkisinde 15 yaşındaki Ali Osman Yanar'ın kullandığı 33 BDS 353 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla araçtan çıkarılan Yanar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yanar'ın babasının yeni aldığı otomobille gezmeye çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

