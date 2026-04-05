Aydın'da kazada yaralanan 15 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü Egemen Günaydın, 13 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok kişi katıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 24 Mart'ta minibüsle çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Egemen Günaydın, 13 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

İncirliova Anadolu Lisesi öğrencisi Günaydın için Hürriyet Mahallesi'ndeki Bedirler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Günaydın'ın yakınlarının yanı sıra İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Günaydın'ın cenazesi, namazın ardından İncirliova İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Günaydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay günü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan minibüs sürücüsü V.S. yeniden gözaltına alındı. Sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Karabağ Yolu'nda 24 Mart'ta V.S. idaresindeki 09 P 5523 plakalı minibüs ile Egemen Günaydın yönetimindeki 08 APY 056 plakalı motosiklet çarpışmış, ağır yaralanan Günaydın hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
