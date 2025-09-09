Katil de maktul de 15 yaşında! Parkta bıçaklayarak katletti
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir parkta, 15 yaşındaki D.C. tartıştığı akranı Fatih Açacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak katletti. D.V. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir parkta önceki gün vahşet yaşandı. 15 yaşındaki Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
15 YAŞINDA KATİL OLDU
Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acacı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel