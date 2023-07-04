15 Yaşındaki Genç, Park Halindeki Otobüsü Kaçırıp Kaza Yaptı

Kayseri'de 15 yaşındaki bir genç, park halinde bulunan halk otobüsünü çalarak 5 kilometre sonra kaza yaptı. Genç, kazadan yara almadan kurtulurken, polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'de 15 yaşındaki M.Ö., park halinde bulunan halk otobüsünü kaçırıp, 5 kilometre sonra kaza yaptı. Kazadan yara almayan M.Ö., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. M.Ö., park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti. Otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti.

Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.