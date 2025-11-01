Haberler

15 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası Yaptı

15 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Motosiklet Kazası Yaptı
Güncelleme:
Bursa'da ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi. Yangına istasyon çalışanları müdahale etti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, seyir halindeki başka bir motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle alev alan motosikletlerden biri yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi. Yangına çalışanlar müdahale ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.T.'nin idaresindeki 16 AZP 160 plakalı motosiklet ile Y.Y. (17) yönetimindeki 16 BVG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi. Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle kısa sürede yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
