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Ülke genelindeki camilerde sela okundu

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, Diyanet'in düzenlediği programla saat 00.13'te ülke genelindeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda okundu. Camilerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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