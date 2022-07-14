15 Temmuz'un hafızalara kazınan fotoğrafları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sergileniyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, havalimanının giden yolcu katında düzenlenen sergide, altı yıl önce hafızalara kazınan fotoğraflara yer verildi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı sergide, 40 fotoğraf yer aldı. Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen birbirinden sarsıcı karelerin bulunduğu sergi, yolcular tarafından dikkatle inceleniyor. AA / Tansel Parlak - Güncel Sabiha Gökçen Güncel Haberler

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