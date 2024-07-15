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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde Mevlid Programı Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ayasofya-ı Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'nde mevlid programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle namazı kıldırıldı.

Fırat ALKIZ / İSTANBUL, 15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya-ı Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'nde mevlid programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlid programı düzenlendi. Sultanahmet Camii ve Ayasofya-ı Kebir Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa askeri ve siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle çok sayıda vatandaş da katıldı.

AYASOFYA CAMİİ'NDEKİ NAMAZI İSTANBUL MÜFTÜSÜ ARPAGUŞ KILDIRDI

Programda imam hatiplerce, 15 Temmuz 20026'da yaşanan darbe girişimi sırasında yaşananlar ve Türk milletinin darbe girişimine karşı duruşu anlatıldı. Duaların ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'ndeki öğle namazını İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Arpaguş'ın yaptırdığı duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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