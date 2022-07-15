15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi ilgisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerinden birini yaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı. AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel Anadolu Yakası Güncel Haberler

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