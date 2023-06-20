15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi ile motosikletlinin kavgası kamerada

Taksi şoförünün tartıştığı motosikletliyi koşarak kovaladığı anlar kamerada

İSTANBUL - 15 Temmuz şehitler köprüsü üzerinde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Aracın sağa çeken taksi şoförü motosikletliyi koşarak olarak kovaladı.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Avrupa yakasından Anadolu yakasına istikametinde meydana edildi. Edinilen bilgiye göre taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasında tartışma alevlenerek devam etti.

Taksiyi yolun kenarına çeken taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti. Kendini kaybeden taksi şoförü ile hareket halindeki motosiklet sürücüsü yolun ortasında koşarak kovaladı. Taksi şoförünün hem kendi canının hemde motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.