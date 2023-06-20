Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi ile motosikletlinin kavgası kamerada

Güncel Haberler

Taksi şoförünün tartıştığı motosikletliyi koşarak kovaladığı anlar kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde taksi ile motosikletlinin kavgası kamerada

Taksi şoförünün tartıştığı motosikletliyi koşarak kovaladığı anlar kamerada

İSTANBUL - 15 Temmuz şehitler köprüsü üzerinde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Aracın sağa çeken taksi şoförü motosikletliyi koşarak olarak kovaladı.

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Avrupa yakasından Anadolu yakasına istikametinde meydana edildi. Edinilen bilgiye göre taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasında tartışma alevlenerek devam etti.

Taksiyi yolun kenarına çeken taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti. Kendini kaybeden taksi şoförü ile hareket halindeki motosiklet sürücüsü yolun ortasında koşarak kovaladı. Taksi şoförünün hem kendi canının hemde motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Uğur - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title