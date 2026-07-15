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15 Temmuz Şehidi Şirin Diril Nurdağı’nda Anıldı

15 Temmuz Şehidi Şirin Diril Nurdağı’nda Anıldı
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehit edilen servis şoförü Şirin Diril, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Programa ilçe protokolü katıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Kaymakam Erciyas ve Belediye Başkanı Yıldırır, şehidin annesi Münevver Diril’i ziyaret ederek çiçek takdim etti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 15 Temmuz şehidi Şirin Diril mezarı başında anıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında aracının içerisinde darbeci askerler tarafından şehit edilen servis şoförü Şirin Diril, mezarı başında anıldı. Sakcagözü Mahallesi'nde bulunan Şirin Diril'in mezarı ilçe protokolü ve beraberindekiler tarafından ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. İlçe Müftüsü Muhammet Akyıldız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Ayrıca, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile birlikte Şehit Şirin Diril'in annesi Münevver Diril'i (80) ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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